Официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер прокомментировала участие Индии в совместных с Россией военных учениях «Восток-2022».

Как передает Lenta.ru, по ее словам, США обеспокоены данной ситуацией, однако признают, что подобные решения являются суверенным делом отдельных стран, хоть и предостерегают их от этого.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в Вашингтоне не могут понять желания других государств принимать участие в совместных учениях с Россией в то время, как она ведет войну против Украины. «Однако, разумеется, любая страна-участница будет сама принимать решения», — заключила она.