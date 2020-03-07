США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан из-за коронавируса

Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без особой необходимости, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства.

«Азербайджан — Уровень 3: пересмотреть путешествия. Пересмотреть поездку в Азербайджан из-за вспышки COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана», — говорится в одном из документов.

Там же уточняется, что основная угроза заражения вирусом исходит от приграничных с Ираном областей. Кроме того, «медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует стандартам США, и в некоторых районах базовые медицинские принадлежности могут быть недоступны».

Такой же документ выпущен для граждан, собирающихся в Туркмению.

| 2020-03-07T10:44:46+00:00 7 марта 2020, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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