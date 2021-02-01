США потребовали освобождения Аун Сан Су Чжи и других арестованных в Бирме

Соединенные Штаты выражают серьезную озабоченность и тревогу в связи с сообщениями о том, что бирманские военные задержали нескольких лидеров гражданского правительства, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи, и нескольких лидеров гражданского общества, заявил, как сообщает Голос Америки, Госдепартамент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул: «Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю народа Бирмы, выраженную в ходе демократических выборов 8 ноября. Соединенные Штаты поддерживают народ Бирмы в его стремлении к демократии, свободе, миру и развитию. Военные должны немедленно отменить эти действия».

Военное руководство Бирмы (Мьянмы) в понедельник захватило контроль над страной в рамках чрезвычайного положения, объявленного сроком на один год. Военные связали этот шаг с утверждениями о фальсификациях в ходе ноябрьских выборов и пообещали провести новые выборы через год, а затем передать власть их победителю.

За несколько часов до этого были задержаны фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи и еще ряд представителей правящей партии «Национальная лига за демокртию».