Завершилось судебное расследование по уголовному делу полковника Вюсала Алескерова, бывшего начальника штаба полковник-лейтенанта Рашида Нифталиева, рядовых Рамиля Гараева и Рустама Алескерова, обвиняемых по «Тертерскому делу».

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Джамала Рамазанова выступил прокурор. Он потребовал приговорить Вюсала Алескерова к 10 годам, Рустама Алескерова к 12 годам, Рашида Нифталиева к 9 годам и Рамиля Гараева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Адвокаты попросили время для выступления.

Суд отложен на неопределенное время.

Отметим, что Вюсал Алескеров, Рустам Алескеров и Рамиль Гараев были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытка, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (служебный подлог) и 341.2.3 УК, Фуад Ахундов – в качестве обвиняемого по статьям 127.2.2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 УК, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.