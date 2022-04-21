В рамках противодействия России Соединенные Штаты укрепляют восточный фланг НАТО и поощряют Финляндию и Швецию к вступлению в альянс. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает ТАСС.

«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса», — сказал Сингх.

Также, по его словам, Вашингтон занимается противодействием негативным последствиям конфликта в развивающемся мире, «в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов».