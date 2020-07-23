США пообещали жесткий ответ в случае подтверждения слухов о сговоре РФ и талибов

Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что американские власти нанесут Москве жесткий ответ в случае, если сведения о том, что власти РФ платили талибам за нападение на солдат НАТО в Афганистане, сообщает РИА «Новости».

«Любое предположение, что Россия или любая часть правительства РФ задействована в том, чтобы снабжать ресурсами боевиков из другой страны, чтобы нападать на американских солдат, будет иметь самые серьезные последствия», — сказал Биган на слушаниях в американском сенате.

Он добавил, что любую подобную информацию о «сговоре» власти США будут изучать на межправителсьтвенном уровне.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.