Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о «радиологической угрозе» на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным ТВ, предупреждение о «неминуемой радиологической угрозе» поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун.

«Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе», — говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.(РИА Новости)