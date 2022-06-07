США запускают масштабную программу строительства атомных подводных лодок, которые должны заменить спроектированные в 1970-х субмарины класса «Огайо» и стать основными носителями ядерного оружия страны.

Как сообщает пресс-служба американского военно-морского флота, на верфи корпорации General Dynamics в Квонсет-Поинт состоялась закладка корпуса первой подлодки класса «Колумбия» — нового поколения кораблей, которые к началу 2030-х должны стать основной американских стратегических морских сил.

Имеющий длину 170 метров и водоизмещение более 20 тысяч тонн, корабль, получивший название «Округ Колумбия», станет самой большой подлодкой, когда-либо построенной в США. Его спуск на воду ожидается в 2027 году.

Всего же до 2031 года Штаты планируют построить 12 таких подлодок, каждая из которых способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения.

В общей сложности программа строительства подлодок, которые должны прослужить до 2080-х годов, будет стоить 110 млрд долларов, отмечает UNSI News.

Корабли класса «Колумбия» станут «краеугольным камнем» средств сдерживания и будут нести на борту 70% ядерной триады США, заявил на торжественной церемонии министр ВМС Карлос дель Торро. Он добавил, что подлодки с баллистическими ракетами — «это самая умная инвестиция», которую можно сделать, чтобы обеспечить безопасность американского народа.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), США обладают самым крупным в мире арсеналом размещенных ядерных боеголовок — 1800 единиц. У России на средствах доставки размещены 1625 боеголовок. При этом по общему числу боеголовок РФ опережает США — 6255 против 5550. (moscowtimes.ru)