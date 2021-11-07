Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не может предоставить финансовую поддержку афганским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана… пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Несмотря на это, по его словам, Соединенные Штаты остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана.