США на саммите G7, который пройдет 26–28 июня в Германии, намерены представить конкретные предложения по поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Как передает «Росбалт», об этом агентству Reuters сообщил один из высокопоставленных американских чиновников.

Подробностей чиновник не рассказал, однако заявил, что будет «продемонстрирована коллективная поддержка Украины».

Другой представитель американской администрации подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине активизировала партнерские отношения США с другими странами мира, однако это не значит, что США перестали обращать внимание на «угрозы, исходящие от Китая».

Также на саммите будет обсуждаться рост цен на энергоносители и продукты. В целом лидеры стран «семерки» будут «продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния», отметил один из чиновников.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде, будут сделаны новые заявления о расстановке сил и представлена новая стратегическая концепция альянса.