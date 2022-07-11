Соединенные Штаты поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, предназначенную для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе «Северный поток — 1», — отмечается в документе.