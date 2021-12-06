Китай в случае необходимости примет «контрмеры» в знак протеста против запланированного Соединенными Штатами дипломатического бойкота Олимпийских игр, заявило, по сообщению «Голоса Америки», в понедельник Министерство иностранных дел КНР.

Как ожидается, администрация Байдена объявит, что представители правительства США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил в понедельник знакомый с ситуацией источник, подтвердив более ранние сообщения CNN и NBC.

Дипломатический бойкот, к которому некоторые члены Конгресса США призывали в последние недели, не повлияет на участие американских спортсменов в соревнованиях.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность такого дипломатического бойкота в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, включая притеснение мусульманского меньшинства, которое Вашингтон называет геноцидом.

Белый дом и Госдепартамент от комментариев воздержались.