Соединенные Штаты приняли решение пересмотреть свою политику размещения беженцев из Афганистана.

Как передает ТАСС, об этом сообщил на специальном брифинге, посвященном этому решению, представитель американской администрации высокого ранга.

Как он уточнил, Вашингтон прекращает с некоторыми исключениями временный прием на своей территории по гуманитарным соображениям таких афганцев, не сопровождавшийся предоставлением им возможности обретения в будущем законного статуса пребывания в США. Американское правительство будет отныне концентрировать внимание на переселении в Соединенные Штаты ближайших родственников тех афганцев, которые имеют американское гражданство, вид на жительство в стране или специальную иммиграционную визу, пояснил чиновник. Его высказывания приводит в четверг агентство Reuters.

Как отметил представитель вашингтонской администрации, такие категории афганцев получат «долгосрочный иммиграционный статус» в США. Это, по замыслу американского правительства, позволит им быстрее переселиться в США «и интегрироваться» в их «новые общины», заявил ведущий брифинга. Он также заверил, что приверженность США обеспечению безопасности «афганских союзников» сохраняется. «У этой приверженности нет срока действия», — сказал чиновник.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной прошлого года о намерении вывести свои силы из южноазиатской страны. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.