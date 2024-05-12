Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по центрам размещения беженцев и жилым строениям в городе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, израильские силы наступают в восточных районах Джабалии. Других подробностей пока не приводится.

Ранее в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о том, что израильские военные начали проводить операцию с целью противодействия возвращению радикалов палестинского движения ХАМАС в город Джабалия. По его словам, были засечены попытки ХАМАС восстановить свой военный потенциал в Джабалии.