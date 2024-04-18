Иран пересмотри свою ядерную доктрину и политику, если Израиль попытается ударить по иранским ядерным объектам, в таком случае Тегеран не будет придерживаться прежних обещаний. Об этом заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Ахмад Хакталаб, передает Tasnim.

Военный подчеркнул, что Иран с самого начала был готов противостоять угрозам со стороны Израиля.

По словам Хакталаб, за счет планов пассивной обороны, а также благодаря современнейших средствам вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории республики, Иран готов противостоять любой угрозе со стороны израильской армии по своим ядерным объектам.