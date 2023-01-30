Украина получит от США американские танки Abrams не ранее конца текущего года. Об этом пишет газета Washington Post.

Как говорится в публикации, эти боевые машины будут изготовлены «специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем».

По информации издания, американская сторона изначально не хотела предоставлять Киеву Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменили свое мнение, когда выяснилось, что ФРГ не будет в одиночку, без США, поставлять Украине немецкие танки Leopard и позволять делать то же другим странам, у которых есть такая же бронетехника.