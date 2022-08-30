Администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев передавала Украине оружие для большого контрнаступления с целью освобождения южных регионов от российских захватчиков.

Об этом пишет СNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Неназванный чиновник сообщил, что Украина просила у США оружие, предназначенное специально для контрнаступления на юге. США выполнили эти запросы, в частности по поставкам дополнительных боеприпасов, артиллерии и Javelin. Поставки состоялось в рамках нескольких пакетов помощи США за последние два месяца.

«Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они разработаны частично для обеспечения контрнаступления, которое сейчас продолжается», — пишет издание.

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал Марк Милли регулярно общались с украинскими коллегами, чтобы определить конкретное оружие для целей на юге. (УНИАН)