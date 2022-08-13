Соединенные Штаты решили перебросить в Европу 101-ю воздушно-десантную дивизию, известную как «Кричащие орлы», сообщает РБК со ссылкой на американское представительство в НАТО.

Около 2400 военнослужащих дивизии планируется разместить в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

По информации агентства, дивизия «Кричащие орлы» принимала участие в высадке в Нормандии и операции «Маркет Гарден» во время Второй мировой войны. Военнослужащие дивизии участвовали в войне во Вьетнаме и вторжении в Ирак в 2003 году.

Ранее сообщалось, что США намерены осенью разместила в Европе около 260 своих военных (aif.ru)