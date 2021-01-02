США отложили массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон принял решение перенести полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что американское военное ведомство пока не готово проинформировать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые откладывались с 2017 года.

Испытания были запланированы на декабрь 2020 года. Как заявила пресс-секретарь замглавы Пентагона Эллен Лорд, их отменили из-за «технических проблем» и влияния пандемии коронавируса. До марта этого года должно было быть принято решение о массовом производстве. Новая дата будет назначена, исходя из независимой технической экспертизы.