Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан, отвечая на вопрос «Европейской правды» на совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком во время визита в Украину.

Салливан прежде всего отметил, что переговоры с РФ, если такие когда-то состоятся, должны проходить при участии Украины.

«Президент Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта — это «ничего об Украине без Украины», и это сохраняется», — заявил он.

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы те условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

«Все сигналы, которые мы слышим от различных должностных лиц из России, начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН», — заявил советник по безопасности США.

Салливан призвал Россию согласиться с тем, что ей придется оставить все оккупированные территории: «Война может закончиться очень просто. Россия ее начала и Россия может ее закончить, прекратив нападение на Украину и прекращением оккупации Украины, и мы считаем, что она должна сделать именно это».