США отказались сотрудничать с Мали после переворота

США отказываются продолжать сотрудничество с Мали после военного переворота в этой стране. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на американского спецпосланника Питера Фама.

По словам дипломата, регулярное обучение африканских военных и их поддержка прекращаются до прояснения ситуации. Известно, что США активно сотрудничали с местной армией и предоставляли разведданные вооруженным силам Франции для проведения операции «Бархан» против исламистов на севере Мали.

Ранее американское издание Daily Beast опубликовалоинформацию о вероятной связи России с военным переворотом в Мали. По данным нескольких неназванных источников в малийской армии, лидеры мятежа Малик Диав и Садио Камара якобы большую часть года тренировались в России, а вернулись на родину только за неделю до захвата власти. Член Совета Федерации Олег Морозов назвал такие предложения нелепыми.

Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе неподалеку от столицы Бамако. Президент Ибрагим Бабикар Кейта после своего ареста объявил об отставке, распустил парламент и правительство. В переходный период, до проведения новых выборов, управлять страной должен будет назначенный президент. Военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа и введении комендантского часа.

США осудили события в Мали и призвали военных освободить арестованных государственных деятелей и их родственников, а также восстановить в стране конституционный порядок (lenta.ru)