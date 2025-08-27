Россия не получила поддержки от Германии, Дании и Швеции в вопросе совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом 26 августа заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В результате было упущено ценное время, а работа датских и шведских следователей завершилась ровно так, как мы и предсказывали: им потребовалось полтора года, чтобы сделать один единственный вывод — газопровод «Северный поток» действительно был взорван, а кем и каким образом, установить они не могут», — сказал он на заседании Совета Безопасности.

Он подчеркнул, что Россия ожидает от ФРГ раскрытия всех данных по этому делу и отказа от сокрытия обстоятельств под предлогом секретности. По словам дипломата, отсутствие продвижения в расследовании подрыва газопроводов чревато повторением подобных инцидентов в других регионах мира.