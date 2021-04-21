США отказались от роли наблюдателей в «астанинском формате»

«Мы думаем, что… Женевский процесс под эгидой ООН — это самый подходящий процесс для урегулирования этого конфликта. Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе», — сказал он в среду в ходе онлайн-брифинга.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как «астанинский формат» (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы. (РИА Новости)