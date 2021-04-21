США отказались от роли наблюдателей в «астанинском формате»

«Мы думаем, что… Женевский процесс под эгидой ООН — это самый подходящий процесс для урегулирования этого конфликта. Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе», — сказал он в среду в ходе онлайн-брифинга.