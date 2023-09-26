Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним возможность прибытия в Нагорный Карабах миссии наблюдателей, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Блинкен обратил внимание на то, как важно не допускать дальнейших боевых действий, обеспечить безусловную защиту и свободу передвижения для гражданского населения.

Он отметил, что Алиев обещал не допустить боевых действий в регионе и пустить в Карабах наблюдателей.