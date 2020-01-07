США отказали выдать визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу

США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, что позволило бы ему принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг, сообщил представитель США.

Заявление американского чиновника, выступавшего на условиях анонимности, появилось на фоне эскалации напряженности между двумя странами, после того как в минувшую пятницу США убили в Багдаде самого известного военного командира в Иране К.Сулеймани.

В соответствии с соглашением 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН США, как правило, обязаны разрешать доступ в эту международную организацию иностранным дипломатам. Однако Вашингтон утверждает, что он может отказывать в выдаче виз по причинам, связанным с «безопасностью, терроризмом и внешней политикой».

В Госдепартаменте США отказались от комментариев.

Заседание Совета Безопасности по Ирану позволило бы Зарифу оказаться в центре внимания мировой общественности и подвергнуть США публичной критике за убийство Сулеймани. (Голос Америки)