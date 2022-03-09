США могут ослабить санкции на прямые поставки нефти из Венесуэлы, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, официальные лица заявили своим венесуэльским коллегам, что любое ослабление санкций США будет зависеть от того, будет ли Венесуэла поставлять нефть напрямую в Соединенные Штаты.

Американские дипломаты работали над поиском источников энергоносителей по всему миру, которые могли бы помочь компенсировать сбои в экспорте российской нефти и газа, вызванные санкциями и войной. В субботу официальные лица США встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе для первых двусторонних переговоров за многие годы. Соединенные Штаты ранее не оговаривали конкретное место назначения грузов, разрешенных в рамках освобождения от санкций.