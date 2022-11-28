Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню на $18,7 млрд. В частности, Вашингтон так и не переправил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.

Как отмечает издание, Вашингтон за текущий год недопоставил вооружения почти на $5 млрд. Вместе с тем в Пентагоне и Госдепартаменте не подтверждают имеющиеся проблемы с производством и поставками оружия на Тайвань.