США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«США приходили к заключению, что геноцид, помимо Холокоста, совершался семь раз. Сегодня – восьмой раз. Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа», — сказал Блинкен.
На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев. Блинкен также говорил о «дегуманизации и демонизации» рохинджа на протяжении десятилетий, ограничениях в правах, сегрегации, прекращении теле- и радиовещения на их родном языке.