США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«США приходили к заключению, что геноцид, помимо Холокоста, совершался семь раз. Сегодня – восьмой раз. Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа», — сказал Блинкен.