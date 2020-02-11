США обвинили китайских хакеров во взломе Equifax

Соединенные Штаты обвинили четырех китайских военных хакеров в совершении атаки на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году, затронувшей данные почти 150 миллионов американских граждан, сообщил в понедельник генеральный прокурор Уильям Барр.

«Это было целенаправленное и масштабное посягательство на личные данные американских граждан», – заявил Барр, объявляя о выдвижении обвинений четырем членам Народно-освободительной армии Китая в связи с одной из самых крупных утечек данных в истории США.

Посольство КНР в Вашингтоне пока не дает комментариев.

Власти США в последние годы проводят решительную кампанию по борьбе с китайским шпионажем. С 2018 года большое количество китайских чиновников, бизнесменов и ученых были уличены в попытках получить доступ к американской секретной информации.

В результате атаки на Equifax были скомпрометированы личные данные более 147 миллионов человек. (Голос Америки)