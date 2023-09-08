США никогда не признают результаты «фальшивых» выборов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Фальшивые выборы, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины, нелегитимны и оскорбляют Устав ООН. Соединенные Штаты никогда не признают притязаний России на какую-либо суверенную территорию Украины», — написал госсекретарь в соцсети Х (ранее Twitter).

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавил Блинкен.

10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе, и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время планируется провести «голосование» и на оккупированных территориях Украины.