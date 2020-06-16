«США не являются примером «пушистости» — Зардушт Ализаде

Президент США Дональд Трамп вчера заявил о том, что «США – не полицейские этого мира». По словам главы Белого Дома, американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты».

Он также добавил, что Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Трамп заявил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — заключил президент.

Данное заявление Трампа предвещает о многом. Если США «уходят» с мировой геополитики, то его место будут занимать другие. Однако, как сказал # политолог Зардушт Ализаде, Барак Обама получил нобелевскую премию мира и заявил, что воевать США больше не будет и произнес очень много миролюбивых речей.

«Потому что нужно было договариваться с мусульманским миром, его корейская речь была тщательно изучена. Но затем США начали предоставлять боеприпасы Франции, Италии и Британии, когда они бомбили Ливию. Таким образом, США обеспечили своих союзников развединформацией и боеприпасами. Затем началась «арабская весна», которая была поддержана со стороны США, в Сирии они оказывали значительную помощь союзным государствам боеприпасами и другой поддержкой», — сказал он.

Ализаде напомнил, что когда Трамп пришел к власти он уже говорил о том, что воевать не будет, но отправил свои войска в Сирию, нанес ракетные удары по этой стране, захватил нефтяные районы этой страны, а затем сказал, что не позволит, чтобы «кровавый диктатор Башар Асад» пользовался нефтью сирийского народа.

«Он также вооружил курдские бандформирования, которые борются с центральным правительством. Трамп также заявлял, что выведет войска из Ирака, однако так и не вывел их, убил иранского генерала. Та же самая история с выводом войск из Афганистана. Теперь он говорит о том, что США не будут воевать, а зачем ему тогда 800 зарубежных баз?», — добавил он.

Аналитик также сказал, что США после окончания «холодной войны» вывели огромное количество войск из Европы, но одновременно мы видим, как американские базы и войска приближаются к границам России.

«Они сейчас сидят в Прибалтике, Польше и укрепляют свои военные позиции там, Румыния – это опорный пункт НАТО в Европе, а теперь сопоставьте слова Трампа с реальной картиной. Я с большим скепсисом отношусь к словам Трампа о том, что США не будут больше играть роль мирового жандарма», — подчеркнул он.

Комментируя вопрос о том, не приведет ли это к более агрессивной политике других стран в разных регионах, политолог сказал, что Россия итак без сокращения американского присутствия вела достаточно агрессивную внешнюю политику.

«На постсоветском пространством Россия «мутит воду», инициирует конфликты, разжигает конфликты, затем замораживает, а затем играет роль посредника и держит эти территории под жестким контролем. Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан явный пример тому. Залез в Сирию, в Ливию и будет лезть туда, куда им позволит их экономическая ситуация», — сказал он.

Политолог также сказал, что Китай сейчас наращивает свою экономическую мощь для того, чтобы защитить свои экономические и геополитические интересы, не более того: «У них нет достаточно сил, чтобы противостоять США».

По мнению аналитика, США не являются примером «пушистости».

«Я вижу американский империализм, французский активный и российский наглый империализм», — резюмировал он.