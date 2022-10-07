Соединенные Штаты не видят причин для изменения своей ядерной стратегии и не наблюдают признаков того, что Россия готовится к «неизбежному» применению ядерного оружия, заявил Белый дом в пятницу после того, как президент Джо Байден в четверг вечером предупредил о росте угрозы ядерного «Армагеддона» в связи с безответственной риторикой российского руководства.

Президент «повторил то, о чем мы и говорили, а именно о том, насколько серьезно мы относимся к этим угрозам», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, общаясь с журналистами в пятницу, 7 октября на борту президентского самолета, направляющегося в Мэриленд.

«Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и мы не видим признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие», – заявила Карин Жан-Пьер. На вопрос журналиста о том, отражает ли комментарий Байдена какие-либо новые разведданные, она ответила отрицательно.

Президент Джо Байден упомянул о риске ядерного «Армагеддона», выступая в вечером в четверг, 6 октября на мероприятии по сбору средств в поддержку избирательной кампании Демократической партии. Байден отметил, что президент России Владимир Путин – это человек, которого он знает «достаточно хорошо», добавив, что российский лидер «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента Джона] Кеннеди и Карибского кризиса», – добавил он.

Он дал понять, что угрозы Путина реальны, «поскольку его вооруженные силы, можно сказать, оказались не столь эффективными», как он рассчитывал. (Голос Америки)