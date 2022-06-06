Соединенные Штаты Америки не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Собеседник издания расценил утверждения РФ на эту тему как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление.

Politico отмечает, что сотрудники администрации президента Соединенных Штатов и американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. В частности, сенатор от штата Айдахо Джеймс Риш назвал требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна «шантажом».

Большинство чиновников, по данным издания, ждут, чем закончатся текущие переговоры о ситуации с поставками украинского зерна и откажется ли Россия от своих притязаний на ослабление санкционного давления. Собеседник Politico, представляющий Организацию Объединенных Наций, указал, что увязывание экспорта зерна со снятием санкций осложняет и без того «хрупкий» процесс переговоров ООН с Москвой. (DW)