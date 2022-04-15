Россия может прибегнуть к тактическому ядерному оружию по Украине из-за отчаяния российского президента Владимира Путина на поле боя.

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Билл Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии.

Он отметил, что США «не воспринимают легкомысленно» ядерную угрозу со стороны России.

«Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности», — сказал он.

ЦРУ «очень внимательно следит за этим», сказал Бернс. Но он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

«Хотя мы видели некоторые риторические заявления со стороны Кремля о переходе к более высоким уровням ядерной боеготовности, до сих пор мы не видели много практических свидетельств такого рода развертываний или военных дислокаций, которые усилили бы эту озабоченность, но мы очень внимательно следим за этим», — сказал Бернс.

Тем не менее, в том же выступлении Бернс предупредил, что Путин становится все более изолированным, и его «аппетит к риску растет по мере того, как его власть в России становится всё более прочной».

«Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не способствовало карьере сомнение в его суждениях или в его упрямой, почти мистической вере в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России», — сказал Бернс.

Ранее стало известно о том, что Белый дом собрал группу специалистов для оценки ядерной угрозы со стороны России и разработке мер в случае применение Путиным мощного оружия против Украины.

«Ядерные» угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины. (УНИАН)