Власти США не хотят поставлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на анонимные источники. По мнению собеседников издания, это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.

Речь идёт, в частности, о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров — максимального радиуса действия, не попадающего под ограничения о нерапространении ракетного оружия. По мнению Киева, эти системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны.

Вопрос о поставках HIMARS и других подобных систем обсуждался в конце апреля на встрече об оказании военной помощи Украине в немецком Рамштайне. «В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл», — сказал один из собеседников Politico.

Издание пишет, что в последние месяцы США поставили Украине старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников, однако в Киеве рассчитывают получить более современное американское вооружение.

На этой неделе вопрос о поставках Украине современной ракетной артиллерии прокомментировал официальный представитель Пентагона. Он не подтвердил и не опроверг планы Вашингтона отправить Киеву HIMARS и заявил, что США «постоянно говорят с украинцами относительно тех средств, в которых они нуждаются».

С начала российского вторжения США предоставили Украине военной помощи на сумму почти в четыре миллиарда долларов.