В ближайшие недели США планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи.

Как сообщает WSJ, наименование миссии имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой ее долгосрочное целевое финансирование, возможность специальной оплаты и наград для военнослужащих, участвующих в этих усилиях.

Название операции формально признает усилия США в вооруженных силах, подобно тому, как Пентагон ранее окрестил миссии в Ираке и Афганистане операциями «Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и «Страж свободы».

Выбор генерала в свою очередь отражает стремление к созданию команды, ответственной за координацию помощи США, а также к переходу от разовых усилий по обучению украинских военных к многолетней программе помощи. (УНИАН)