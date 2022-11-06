США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на The Washington Post.

В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование Штатов было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить самолеты, которые базируются в районе Персидского залива, в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США и королевства.

По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о планирующейся атаке Ирана.

В ОАЭ заявили, что Иран собирается совершить атаки на саму Саудовскую Аравию, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане. Таким образом Иран пытается отвлечь внимание от протестов внутри страны. (gazeta.ru)