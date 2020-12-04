США намерены внедрить гиперзвуковые технологии в течение трех лет

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) предусматривает наращивание испытаний гиперзвукового оружия и внедрение данных технологий в течение трех лет.

«Поправка Сената содержит положение, выражающее позицию Конгресса о важности гиперзвуковых возможностей. От министра обороны требуется при необходимости увеличить число летных испытаний для развития и внедрения гиперзвуковых технологий, — отмечается в распространенном в четверг документе. — Требуется доклад заместителя министра обороны по исследованиям о стратегии доставки гиперзвукового оружия в течение трех лет».

Военный бюджет на 2021 финансовый год должен составить $740 млрд. В частности, предусматривается выделить на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд пойдет на программы в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики. На операции за рубежом выделяется $69 млрд.