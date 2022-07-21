Хави в скором времени присоединится к «Барселоне» в США.

Главный тренер каталонский команды не смог сразу отправиться с ней в турне, так как не получил визу.

Без Хави сине-гранатовые обыграли «Интер Майами» со счетом 6:0.

Сейчас тренер решил все проблемы с визой и вылетел в США. Он сможет руководить «Барсой» в матче с «Реалом», который пройдет рано утром 24 июля.

Сообщалось, что Хави отказали во въезде в США, так как он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда». (sports.ru)