США могут запретить въезд членам компартии Китая

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.
Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских госпредприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно, и Трамп может его отвергнуть.(РИА Новости)