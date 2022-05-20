Согласно материалу издания, в Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг побудит официальный Минск взамен открыть железнодорожный коридор, который позволит вывезти зерно с Украины и направить его на мировые рынки. Иные подробности данного плана не приводятся.

В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Беларуси. Газета писала, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.