Администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос смягчения санкций по отношению к Венесуэле с целью заполнить рынок нефтью и уменьшить зависимость от России. Об этом 7 марта сообщило CNN со ссылкой на информированный источник.

Собеседник журналистов объяснил, что уменьшение санкционного давления не только снизит «глобальную зависимость от российской нефти», но и изолирует Россию от одного из ключевых союзников Москвы в Южной Америке.

По данным CNN, в столицу Венесуэлы Каракас отправились для переговоров представители американской администрации. Попутно они собираются обсудить судьбу граждан США, задержанных в Венесуэле.

В конце января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. По словам на тот момент советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, целью санкций является недопущение дальнейшего грабежа венесуэльского народа президентом Николасом Мадуро и его приспешниками.

В июне того же года санкции ужесточили. (gordonua.com)