Минторговли США решило отозвать экспортные привилегии у авиакомпании «России».

Как передает агентство Reuters, в министерстве заявили, что причиной стали допущенные компанией нарушения экспортных ограничений, введенных в отношении России.

«Предотвращая предоставление этим самолетам каких-либо услуг, в том числе из-за рубежа, международные рейсы из Беларуси или России на этих лайнерах фактически прекращаются», — заявили в министерстве.

Это уже пятая российская авиакомпания, лишенная экспортных привилегий в США. Ранее аналогичные меры приняты в отношении «Аэрофлота», «Азур Эйр», «ЮТэйр» и грузовой «Авиастар-ТУ».

Ограничения были введены на фоне российской боевых действий в Украине. В марте США также ввели санкции против 40 российских предприятий и институтов, связанных с авиастроением. Евросоюз, США, и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, запрещены поставки, продажа, лизинг, а также техобслуживание и страхование самолетов в РФ.