Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку некоторых товаров в Россию из-за ситуации в Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме МВД Австралии. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с новым распоряжением министра иностранных дел Австралии Пенни Вон запрещается экспорт в РФ «деталей и запасных частей для любых инструментов с механическим приводом или без него, а также для станков, предназначенных для прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов». «Запрещен экспорт штампов и форм для металлических изделий, а также инструментов для бурения горных пород и грунта», — сообщили в министерстве.

Кроме того, под запрет подпали «ядерные реакторы и детали к ним, котлы, машины и механическое оборудование». «Также запрещена поставка электрических машин и запчастей к ним, любых звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука, а также частей и комплектующих таких изделий», — сообщили в МВД.

Ранее австралийские власти уже ввели в отношении РФ жесткие ограничения на экспорт вооружений, а также запретили доступ большинству российских банков к рынкам капитала Австралии, также был введен запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.