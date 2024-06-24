Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет санкций в отношении России, которые коснулись 116 физических и юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Новые ограничения касаются транзита российского СПГ через европейские порты.

Сообщается, что в рамках новых ограничений ЕС продолжит закупать СПГ из РФ, но запретит его реэскпорт.

Также ЕС включил в 14-й пакет санкций 61 фирму из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения, сообщает ТАСС.

Новый пакет санкций включает: запрет инвестиций, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ»; запрет импорта гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов; запрет авиакомпаниям ЕС выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России; запрет своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ и т.д.