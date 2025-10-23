Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Об этом 23 октября сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Атака нацелена, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае», — написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Она также сообщила, что ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, якобы чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

Между тем экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 16 октября обратила внимание на то, что, несмотря на агрессивную политику Европы, у нее сохраняется зависимость от энергетических носителей России. Кроме того, она подчеркнула, что такие европейские страны, как Франция, Нидерланды и Бельгия, продолжают импортировать большое количество сжиженного газа.