США критически расплатятся перед Израилем за продажу F-35 арабам

США расплатятся перед Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS), пишет Breaking Defense.

Издание также сообщает, что предусмотренное американской и израильской сторонами соглашение «обеспечит Израилю получение критических оборонных платформ в очень короткие сроки, используя производственные слоты, запланированные для Вооруженных сил США». «Израиль должен заменить некоторые из своих платформ, особенно тяжелые вертолеты», — пишет Breaking Defense.

Издание, ссылаясь на источники в Израиле, отмечает, что данное соглашение «гарантирует превосходство Израиля на десятилетия вперед» и «поможет сохранить безопасность Израиля».

В октябре агентство Blomberg, ссылаясь на источники, cообщило, что Госдепартамент США уведомил Конгресс о поддержке предложения о продаже 50 истребителей F-35 ОАЭ.

В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом Qualitative Military Edge (QME), сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей F-35 Lightning II.

В январе The Drive написало, что, говоря о «системе раннего предупреждения», позволившей предпринять своевременные меры по сохранению жизней американским военным в ходе ракетного удара Ирана в Ираке, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, имел в виду спутники SBIRS (lenta.ru)