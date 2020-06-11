США — Китай: Уйгуры лишь разменная монета?

Верующие в КНР терпят притеснения со стороны Коммунистической партии Китая (КПК), заявил 10 июня журналистам американский госсекретарь Майк Помпео. По словам руководителя Госдепартамента США, репрессии осуществляются по распоряжению китайских властей «против представителей всех религий».

Помпео сообщил, что компартия Китая начала требовать от религиозных лидеров «подчиняться руководству КПК и вносить коммунистические догматы в учения и практику их религий», передает Regnum. В частности, он обвинил китайские власти в преследовании уйгуров и буддистов в Тибете, а также — секты «Фалуньгун» (последователи буддизма, практикующие цигун).

Глава Госдепа заявил, что в Китае все плохо с демократическими свободами и с правами человека. Он обвинил китайские власти в подавлении мирных протестов и религиозных свобод.

Как известно, это выступление последовало практически сразу после того, как президент Трамп, ранее не высказывавшийся четко по проблеме уйгурских тюрков, выразил намерение подписать законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае против организаций из Китая, причастных к нарушениям их прав, их массовым задержаниям и дискриминации.

С одной стороны, очень верный шаг против китаизации довольно крупного коренного меньшинства, с другой — не связано ли это вообще с гибридной войной давно уже продолжающейся между КНР и США?

Законопроект, о котором идет речь, был принят ранее обеими палатами Конгресса. Он позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Новость о намерении Трампа распространило агентство Reuters, но его источники не указали, когда именно президент США подпишет документ. Американский лидер ранее не высказывал своего отношения к этой парламентской инициативе, лишь обещал «изучить ее самым тщательным образом».

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили этот законопроект, и # об этом писало. Он обязывает президента принять строгие меры в ответ на имеющие место притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец (от штата Флорида) Марко Рубио. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Всего в санкционный список США внесли 28 китайских организаций.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, коренным местным тюркским народом, большинство которого исповедует ислам. Их более 10 миллионов, и большинство из них проживают в СУАР.

А согласно официальным данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года комиссия ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщила об 1 млн человек, находящихся в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзяне. Правозащитники заявляли, что уйгуров там удерживают только по национальному и религиозному признаку.

В июле 2019 года власти Китая выпустили новую «Белую книгу» о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в которой утверждалось, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, которую внешние завоеватели насаждали силой. Китай, по словам авторов доклада, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их «своими рабами», передает ИА IslamNews.

Кстати, на намерение Трампа уже отреагировало посольство КНР в Вашингтоне. В его заявлении отмечается, что законопроект «явно клевещет на меры Китая по борьбе с терроризмом и дерадикализации и серьезно вмешивается во внутренние дела Китая», и что Китай «осуждает и решительно выступает против (законопроекта)», передает российский портал «Голос ислама».

«Мы призываем США немедленно исправить свою ошибку, прекратить использование проблем, связанных с Синьцзяном, для вмешательства во внутренние дела Китая и воздерживаться от дальнейшего продвижения по неверному пути», — добавили в посольстве.

Очевидна, конечно, связь этого законопроекта с растущей напряженностью в отношениях между Вашингтоном и Пекином – тут и Гонконг, и обвинения в создании коронавируса.

Плохо, если уйгуры стали лишь одним из чувствительных козырей, которыми США могут оперировать в своей большой затяжной войне с Китаем, пока продолжающейся относительно мирными методами. Потому что проблема этого народа действительно серьезна и давно требует своего решения – точно так же, как похожие проблемы всех других крупных нацменьшинств в тоталитарных государствах, которых пытаются лишить их исторической идентичности.