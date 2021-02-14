США, Канада и несколько стран Европы призвали военных Мьянмы отказаться от насилия

Послы ряда западных государств в Мьянме в воскресенье осудили задержания политиков и активистов и призвали захвативших власть в стране военных отказаться от насилия в отношении протестующих против госпереворота.

«Мы призываем силы безопасности воздерживаться от насилия против демонстрантов и мирных граждан, которые протестуют против свержения их легитимного правительства», — говорится в заявлении, текст которого опубликован в Facebook представительства ЕС в Мьянме. Документ подписали послы Канады, нескольких стран Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Британии и США.

Дипломаты осудили «задержания политических лидеров, активистов движений за гражданские права и госслужащих, а также притеснения журналистов».

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что службы безопасности в воскресенье отправили бронемашины на улицы крупных городов Мьянмы из-за демонстраций против переворота. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными.