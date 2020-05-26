США из-за пандемии лишаются возможности применять санкции к другим странам

Администрация США из-за пандемии лишается возможности применять жесткие санкции и оказывать усиленное давление на другие страны. Такое мнение выразили во вторник обозреватели китайской газеты Global Times.

«Соединенные Штаты скованы эпидемией нового коронавируса, и их реальные возможности вмешиваться в дела других государств существенно ослабли. Белый дом утверждает, что может ввести санкции в отношении Китая [из-за Гонконга], однако инструменты и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, оказались менее значительными, нежели это было до пандемии. Таим образом мы видим всего лишь блеф американской стороны», — говорится в редакционной статье.

Как отмечают авторы, по мере усиления роли развивающихся стран в мире и формирования новых перспективных рынков Запад постепенно «утрачивает свой шарм». «Весь мир видит, что Вашингтон, исходя из собственных геополитических интересов, натравливает другие западные государства на Китай и стремится создать для него проблемы», — напоминают они.(ТАСС)